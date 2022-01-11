崇越電(3388)2021年合併營收為94.32億元，年增19.15%，終端客戶需求良好，供給還是吃緊，矽利光產品價格易漲難跌，崇越電表示，由於逢農曆年長假工作天數較少，預估第1季營收將略低於去年第4季，今年整體營運審慎樂觀；受到賣壓出籠影響，崇越電今天股價收低。

崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，受惠於消費性電子及車用產業佔比及金額明顯成長，且先前受到疫情影響較深的化妝品產業逐漸從谷底復甦，運動休閒產業同樣隨著近期歐美各國陸續解封，佔比逐漸回復至正常水準，各類型產品訂單出貨持續強勁，帶動相關應用矽利光產品價格易漲難跌，崇越電通2021年12月合併營收8.17億元，月減6.87%，年增7.52%，累計2021年合併營收達94.32億元，年增19.15%。

展望今年，受限於大陸限電及主要原料金屬硅價格上漲，處於歷史高檔區間，進而帶動Silicone市場價格上下大幅波動，報價居高不下，崇越電認為，「易漲難跌」仍會是今年Silicone價格基調。