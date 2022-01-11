儘管去年12月合併營收維持高檔，但因農曆年前投資人趨於保守，二極體廠德微(3675)、強茂(2481)及台半(5425)近期遭逢法人減碼賣壓，今天股價同步收低。

終端客戶拉貨動能延續，德微、強茂(2481)及台半(5425)去年12月營收維持高檔，其中德微受惠於車用電子、5G、物聯網與工控等產品出貨暢旺，去年12月合併營收為1.84億元，年成長27%，再創單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收5.49億元，年成長40%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收20.56億元，年成長34%，亦是歷年新高。

車用TVS需求強勁，訂單已排到今年第3季，德微預估，今年上半年營收除2月以外，每個月可望逐月挑戰單月歷史新高；德微董事長張恩傑表示，敦南車用設備將於今年開始貢獻，且自動化效益逐步顯現，今年營收及毛利率均可望優於去年，公司目標是挑戰賺一個資本額。

強茂去年12月合併營收為11.53億元，年增6.91%，累計2021年合併營收為138.57億元，年增32.13%，強茂表示，目前各產品線狀況還不錯，今年營運可望比去年好。

台半去年12月合併營收為12.63億元，年增15.92%，累計2021年合併營收為131.54億元，年成長26.97%。

由於農曆年長假將至，且近期國際股市震盪劇烈，德微、強茂及台半近期遭逢法人減碼賣壓，致使今天股價聯袂創下波段新低。