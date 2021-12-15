不少人採購完食材後，會立刻將食物放到冷凍庫保鮮，不過有網友分享，媽媽請他把冷凍庫裡的虱目魚拿出來退冰，不料打開一看，裡面滿滿都是食材，根本不知道哪個才是虱目魚，引起不少網友共鳴。護理師譚敦慈建議，冰箱最多放七分滿，裝太多反而導致溫度上升，加速食物腐壞。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼上一張照片並表示，今天接到媽媽來電，請他先將冷凍庫裡的虱目魚拿出來退冰，方便後續料理，沒想到他打開冷凍庫一看，根本找不到虱目魚在哪裡。

從照片可見，冰箱冷凍庫已經被各式食材塞滿，且每個食材外都包裹著各式各樣的塑膠袋，無法判斷虱目魚被放在哪個袋子裡，讓他不知從何下手。

文章一推出立刻引起網友共鳴，「原來大家冰箱都一樣」、「我家是你家的兩倍」、「這比海底撈月難度更高」、「上個月回娘家，我媽也是說有魚，叫我拿出來煎，我跟我弟兩個人找到心累」、「找得到是一回事，塞進冰箱門能不能關起來，又是一個挑戰」、「這還不會太擠，我家冰箱門打開東西會自己掉出來，冰箱門要緊閉關上需綁繩」。

不過冰箱塞滿並不是件好事，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾發文建議，冰箱最多七分滿，才有利空氣循環流動，如果冰箱裡的空間不夠，溫度就會上升，導致冰箱保鮮功能下降，加速食物腐壞。