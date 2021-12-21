澳洲雪梨一名父親日前在觀看女兒的足球比賽時，將智慧型手機拿給4歲兒子玩，認為不會發生什麼問題，豈料兒子竟打開外送平台的APP，訂購總價值1139美元（約新台幣3.1萬元）的冰淇淋及冰淇淋蛋糕，直到父親收到通知後，才驚覺大事不妙。

根據《衛報》報導，父親克里斯（Kris King）先前忙著看大女兒的足球比賽，因此將手機拿給4歲兒子克里斯丁（Christian King）玩，沒想到兒子竟打開外送平台UberEats的APP，訂購總價1139美元（約新台幣3.1萬元）的冰淇淋及冰淇淋蛋糕。

父親克里斯提到，他一開始都未發現，直到妻子接到外送員的電話，他們才知道兒子幹的好事，趕緊點開訂單查看，「起初我以為是139美元，仔細一看才發現是1139美元，我往下滑約30次，感覺像訂了99個蛋糕」，當下他氣得大喊兒子的名字，而克里斯丁發現自己做錯事後，趕緊溜進房間躲起來。

克里斯透露，他依稀記得當時兒子歸還手機時，曾喊「我替自己訂了生日蛋糕」，但當時他並沒有留意，直至看到訂購單才知原因，「冰淇淋他點了2個提拉米蘇、巧克力、草莓及奶油等口味，全都是他喜歡的，由此可見，兒子並非誤觸」，而夫妻倆向平台說明原委後，業者也表示願意退款，「我們每天從UberEats訂餐點來吃，原來兒子都看在眼裡，幸好訂單沒有成立，要不然他今年就沒有聖誕禮物了」。