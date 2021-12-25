遠東SOGO台北店今（25日）起至明年1月2日舉辦「2022 High FUN跨年！歡頌倒數 擁抱新年」，期間持遠東商銀信用卡消費獨享4％回饋；SOGO APP會員獨享跨年歡樂送600元，在3館都可指定消費滿額折抵；持紙本振興五倍券全館單筆2500元送250元購物電子抵用券。敦化館加碼12月29日至31日累滿6000元贈「珪藻土吸溼除臭蛋5入」。

SOGO復興館即日起至明年1月1日17時30分至21時首度於9F中庭帶來和式庭園光雕雪景Show。（SOGO提供）

此外，忠孝館12月28日至明年1月9日於12F活動會館舉辦休閒服飾用品暨童裝用品特賣會，集結20大品牌齊聚，有LEVI’S、H:CONNECT、EDWIN、WOLSEY、LIPPY等全面2折起；同場加映東方美化妝品集團精選美妝壓箱寶上陣2折起。復興館即日起至明年1月2日同步展開LEVI’S &都會休閒男裝聯合展售會，精選商品3折起。

SOGO忠孝館HCONNECT翻領俐落剪裁手工大衣，原價6980元、特價2094元，限量20件。（SOGO提供）

為新年添購新衣和化妝品外，還有溫馨、熱鬧的耶誕、跨年活動，12月31日19時30分至20時30分跨年當晚，在忠孝館1F圓形廣場舉辦爵士美聲音樂會，邀請爵士女聲Celine陪消費者暖心跨年；即日起至明年1月1日17時30分至21時復興館首度於9F中庭帶來和式庭園光雕雪景Show，結合耶誕節、跨年夜氛圍，可與親友一起欣賞音樂光雕雪景劇場。