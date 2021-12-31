南投縣長林明溱、立委許淑華也現身南投體育館與民眾同歡，現場還有摸彩活動，最大獎是電動機車。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

日月潭國家風景區管理處打造「跨年雙主場煙火秀」，晚間8點在水社碼頭率先展開「2022潭情說愛你跨年晚會」，一系列的歌舞表演、文創市集。(日管處提供／吳建輝南頭傳真)

下午水社碼頭開始湧入車潮，整個水社商圈滿滿人潮，駐足等候晚間煙火秀。(吳建輝攝)

清境高山跨年由徐小可主持，除了有吳亦帆、北原山貓、曾靜玟、阿Ben等大咖現場高歌外，還有原住民團體展開勁歌熱舞炒熱氣氛。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

南投縣跨年夜共有三場大型跨年活動，包括日月潭300秒雙碼頭煙火秀，清境農場高山跨年晚會，以及縣政府在體育場舉辦的跨年晚會，31日上午就將南投各大重要路口、國道擠得水洩不通，所有民眾一路嗨到深夜，滿滿的人潮也讓當地攤商笑呵呵，與遊客一起迎接嶄新的2022年。

南投縣政府在清境商場及南投體育館同步舉辦跨年晚會，雙主場設定在體育館有豆花妹、翁立友、高慧君等大牌歌手，清境高山跨年由徐小可主持，除了有吳亦帆、北原山貓、曾靜玟、阿Ben等大咖現場高歌外，還有原住民團體展開勁歌熱舞炒熱氣氛，最後壓軸由梁文音演出，陪伴大家倒數迎接跨年煙火。

日月潭國家風景區管理處打造「跨年雙主場煙火秀」，晚間8點在水社碼頭率先展開「2022潭情說愛你跨年晚會」，一系列的歌舞表演、文創市集，還有聲林之王韋喆、女歌手孫尤安輪番上陣，最後在水社以及伊達邵碼頭前水域，同步施放300秒的高空璀璨煙火秀。

南投縣長林明溱、立委許淑華也現身南投體育館與民眾同歡，現場還有摸彩活動，最大獎是電動機車，林明溱表示，目前疫情境外移入病例仍不少，中央宣布維持二級警戒，因此呼籲所有參加跨年活動的朋友要戴上口罩，一起健健康康的送走這艱苦的2021，迎接嶄新充滿希望的2022。