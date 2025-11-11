大陸一名44歲名為高俊的短劇導演驟逝，令人震驚。據悉，高俊自5月起投入短劇拍攝，10月中旬在鄭州劇組連續奮戰4天，每天工作長達18小時，從凌晨收工到清晨再開機，幾乎沒有休息。返家後他仍持續處理工作事宜，直至10月20日中午，妻子發現他倒臥浴室，緊急送醫仍回天乏術，死因為心肌梗塞。

根據陸媒《極目新聞》報導，死者妻子王女悲痛指出，丈夫過世前仍在用手機與劇組人員討論進度，連最後一通訊息都是在安排工作細節。她哽咽說，丈夫前一晚還坐在書桌前剪片、趕稿，只說了一句「有點累」，沒想到隔天就天人永隔。兩人原本相約晚餐，卻成為永遠的告別。

令人心寒的是，涉事公司事後僅提供1萬元人民幣（約新台幣4.5萬）撫卹金，並要求家屬簽署「免責協議」。王女氣憤表示：「他不是單純的意外，是長期過勞累倒的。」她拒絕簽約，決心公開丈夫的遭遇，希望外界正視短劇產業的勞動問題。

據了解，高俊月薪僅約6000元人民幣（約新台幣2.6萬），卻是家中唯一經濟支柱，要照顧69歲母親與兩名年幼女兒（10歲、6歲）。因家境拮据，大女兒甚至被迫放棄學琴夢想。如今支柱倒下，一家陷入困境。王女表示希望透過協商維護權益，讓先生的離世能有個公道的交代。