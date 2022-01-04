南投縣因為沒有焚化爐，因此垃圾只能委外其他縣市處裡，但近年垃圾量大、焚化廠老舊、歲修等因素，讓南投垃圾堆置量逐年增加，目前已經累積近7萬公噸垃圾。(吳建輝攝)

南投縣政府環保局表示，目前已經與其他縣市簽約，將處裡量提高加速去化，力拚2024年前轉型，建置綠能永續中心，未來每日可處理350噸垃圾。(吳建輝攝)

南投縣最大的垃圾堆置場，草屯垃圾轉運站去年才發生大火，3日又傳悶燒幸好及時撲滅沒釀成更大災難，這也讓附近民眾開始關心垃圾山去化問題；南投縣政府環保局表示，目前已經與其他縣市簽約，將處裡量提高加速去化，也力拚2024年前轉型，建置綠能永續中心，未來每日可處理350噸垃圾。

南投縣因為沒有焚化爐，因此垃圾只能委外其他縣市處裡，但近年垃圾量大、焚化廠老舊、歲修等因素，讓南投垃圾堆置量逐年增加，目前已經累積近7萬公噸垃圾，特別是草屯垃圾轉運站，除了難聞的氣味，還屢屢發生因沼氣引發自然，發生大火的悲劇。

南投縣環保局長李易書表示，3日草屯垃圾轉運站確實又起火，接獲通報第一時間抵達現場，好在警消人員很快就控制火勢並撲滅，沒有嚴重空汙問題，也由工作人員定時定量灑水來降溫，避免又引起自燃；草屯垃圾轉運站因緊鄰高壓電塔、若持續堆高擔心會有危險，因此去年就與部分友善的縣市政府簽訂合約，目前約可處理約200公噸的垃圾，來加速去化。

李易書還說，垃圾不管如何處裡都處裡不完，因此縣府研議要建置綠能永續處理中心，未來每日可處理350公噸垃圾，以目前縣內每日250公噸的垃圾量之外，還有餘力可以處裡轉運站的垃圾，透過垃圾分類再製，生產垃圾衍生燃料、肥料、厭氧發電等，力拚今年完成規劃招標，2024年完工。