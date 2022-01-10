嘉義市湖子內焚化廠附近將打造永續綠能園區。（廖素慧攝）

嘉義市湖子內焚化廠附近將打造成永續綠能園區，其中底渣再利用場、飛灰穩定化物暫置場區獲得中央補助約7200萬元、市府自籌1700多萬，13日將動工，立委王美惠欣慰能協助地方爭取到中央補助款。

嘉義市政府環保局廢棄物管理科表示，永續綠能園區計畫包括垃圾焚化廠（綠能發電廠）、灰渣掩埋場、廚餘再利用場等環保建設，其中底渣再利用廠房、飛灰穩定化物暫置區等2項工程的總經費約8935萬元，分別由中央補助7194萬元、市府配合款1741萬元。

市府環保局廢管科表示，底渣再利用廠房、飛灰穩定化物暫置區將於13日舉行動工祈福典禮，工程內容有飛灰穩定化物暫置區的圍牆、大門、監視系統、整地作業等，預計工期360天。

市府環保局廢管科表示，目前底渣、飛灰都是委外處理，2項工程完工後，飛灰穩定化物暫置區可以暫存飛灰，而底渣再利用廠房興建後還要建置相關機具設備，預估約3至4年可自行處理灰渣。

王美惠表示，她擔任立委後不斷與中央研商嘉義市垃圾及廢棄物處理的問題，去年4月也特別邀請環保署長張子敬來嘉義市考察，極力爭取中央補助嘉義市永續綠能園區建設。

王美惠表示，近年來底渣飛灰處理費用飆漲，造成嘉義市政府財政負擔大，嘉義市底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場兩項工程，也因原物料上漲等問題而延宕多年，現今在中央地方協力下，終於將開工動土，很欣慰能協助地方爭取到中央的補助。