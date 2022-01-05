嘉義火車站前YouBike 2.0公共自行車是最多人借車的熱點。（廖素慧攝）

嘉義市政府鼓勵民眾騎用YouBike 2.0公共自行車，與單車業者共同舉辦「尋找百萬幸運兒」活動，目前累計騎乘人次已突破百萬大關，第100萬次騎用者是嘉義大學大二學生，將獲贈禮物，而嘉義火車站是最多人借車的熱點。

嘉義市政府交通處表示，YouBike 2.0公共自行車自2020年12月15日啟用以來，至今年1月2日騎乘人次突破百萬大關，依據騎乘紀錄顯示，嘉義大學丁姓二年級學生是第100萬人騎用者。

來自高雄的丁姓學生為了參觀台灣設計展，於1月2日下午2點25分自文化中心借車、檜意森活村還車，將是百萬破關獎品的幸運兒，可獲得YouBike 2.0紀念一卡通（含儲值金3000元）、水瓶、運動提袋及運動巾。

市府交通處表示，元旦連續假期剛好市府舉辦2021台灣設計展，湧入大量人潮，YouBike 2.0公共自行車的周轉率突破7轉，平均1輛車1天內被借車5至7次，元旦當天單日7100人次以上騎用，YouBike 2.0E電輔車騎乘量也創新高，周轉率高達9.15轉。

目前嘉義市共有150輛YouBike 2.0E電輔車、900輛YouBike 2.0公共自行車，借還車站點100站，市府交通處統計前5名借車熱點是嘉義火車站、文化公園（嘉女站）、台銀中山路站、嘉義市政府、嘉義大學蘭潭校區綜合大樓站。

市府交通處表示，為滿足民眾需求，今年將再擴充建置40站點，騎乘前30分鐘10元補貼措施持續至6月30日，微笑單車公司也持續舉辦抽好禮活動。