台中市西屯區惠來里是台中市第一大里，人口數最多，更是政經重鎮，里長廖慶麟與市議員楊正中爭取新年大禮，成功在惠民公園設置YouBike 2.0站點，市府表示，很多里長、議員，不分藍綠爭取設iBike，現在升級為YouBike 2.0，今年即可完成YouBike 2.0新增1000站。

楊正中表示，去年11月12日現場會勘確定設地點在惠民公園旁，再次會勘協調公園植栽遷移範圍後，去年12月底前終於完工，提供周遭住戶及里民方便的代步工具。

市府指出，除了完善自行車騎乘環境，市府持續推動公共自行車，2020年底啟動「iBike倍增計畫」，除將原有300多處站點升級系統為「YouBike 2.0」，並將再新增1000站2.0租賃站，目前全市1.0站點皆已完成升級作業與2.0共站。

而升級的2.0系統採車上機設計，支付設備轉移至車上，並增加多元支付方式，除原本會員資訊相通，可利用原有卡片借還車外，民眾也可利用手機掃碼借車，大幅提升民眾租借便利性。

此外，同步透過微笑單車官網、場站主機及app等推播保險投保相關資訊，鼓勵騎乘民眾投保，強化民眾騎乘保障。

交通局表示，保障台中市公共自行車使用者騎乘安全，辦理公共自行車「第三人責任保險」及「傷害保險」投保。

其中「第三人責任保險」是隨車投保，而「傷害保險」依保險法規範屬於人身保險，必須提供實名資料並由被保險人同意始可投保；如民眾不願意提供個人資料，雖仍可註冊會員借還車騎乘，但無法享「傷害保險」相關保障。