雲林縣政府為永續維護空氣品質，邀請專家論壇把脈。（張朝欣攝）

雲林縣政府為永續維護空氣品質，10日在斗六市舉辦「雲林縣空氣品質暨健康影響專家論壇」，邀產、官、學、研等相關領域專家，針對各種汙染源提出有效減排的策略建議，從空汙源頭加強管制，確保民眾健康與生活品質。

論壇由雲林縣長張麗善、環保署空氣品質保護處處長蔡孟裕等人共同主持，針對「台灣區域性空氣品質防制」、「汙染源監測及管理」、「移動汙染源改善策略」、「逸散汙染源管制策略」、「空氣品質模擬研析」、「空氣品質與健康」、「台塑企業ESG推動情形」等議題進行交流。

張麗善表示，這幾年雲林的空氣品質有非常明顯的改善，濁水溪也在中央、地方合作下，加強綠覆蓋與水覆蓋，鄉親一定可以感受到揚塵防制的成果，免於「吃飯拌沙」的困境。此次論壇邀請雲林科大、長榮大學、台北科大的學者專家，其專業建議將落實為政策，讓空品變更好。

蔡孟裕說，雲林縣這幾年對空汙防治的努力有目共睹，AQI空氣品質指標從2018年的72％，增加到2021年82％，PM2.5也持續下降。從固定源、工廠、車輛排汙的減量，以及推動共享電動車，很佩服雲林縣府發揮團隊力量改善空品，未來中央會與雲林持續合作，符合民眾的期待。

縣環保局局長張喬維指出，在中央與地方共同努力下，雲林空氣品質事件日從2017年的59天下降至2021年的6天。接下來要解決的是斗六市的空品問題，其問題相對複雜，有來自本身產生的汙染物，也有從台中、彰化、南投過來的汙染物，希望藉由論壇，研究斗六空品不良的原因加以改善。