台8線109.6k合歡隧道往西路段，也有局部路面結冰情形，也請用路人行徑時小心慢行。(警方提供／吳建輝南投傳真)

南投清境農場連續多年舉辦全國海拔最高跨年晚會，晚會預計下午4點開始，但一早就開始湧入大批遊客卡位。(警方提供／吳建輝南投傳真)

南投清境農場連續多年舉辦全國海拔最高跨年晚會，晚會預計下午4點開始，但一早就開始湧入大批遊客卡位，而連假三天民眾也把握時間出遊，一早包括武嶺亭、小風口等也都擠滿人車潮，警方表示，合歡山各區停車場幾乎全滿，車流也不斷湧上山，將會加強疏導並取締違規停車。

今天是跨年夜，也是元旦3天連假的第一天，一早合歡山區車流多但沿線還算順暢，台14甲線7.5至1.2k車流順暢，上行車輛較多，7.5k清淨商場停車場因為跨年晚會，所以目前停車場封閉禁止進入，民眾只能停到附近的私人停車場，或是違停在路邊。

南投警方表示，清境跨年完接著到合歡山迎曙光是年輕人跨年首選，每年都吸引上千車次遊客，因此呼籲民眾不要疲勞駕駛，要適度休息再出發；另外台8線109.6k合歡隧道往西路段，也有局部路面結冰情形，也請用路人行徑時小心慢行。

仁愛警分局也表示，31日一早就已實施交通疏導管制，並加強周邊道路違規取締，來確保用路人安全及道路行車順暢，呼籲要前往跨年的民眾，可以多加利用交通接駁車，注意安全與財務，才能一起開心跨年，平安回家。