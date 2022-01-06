金嗓歌友會會員6日一早緊急採檢。(呂筱蟬攝)

確診者曾造訪的桃園市中壢區金嗓歌友會，因為跨年夜曾舉辦千人餐會引爆染疫危機，國民黨立委魯明哲在5日晚間最早po出聚會照片，他強調，主要目的並非政治攻防，而是發覺事態嚴重，5日當天打給桃園市衛生局，他們似乎還在狀況外，現在最重要的是趕緊做好疫調及當天參與人士的快篩，避免疫情擴散。

魯明哲表示，桃園市府似乎只知道確診者曾經一連去過5天，但根本不清楚當天歌友會有舉辦千人的餐會，憂心在疫調上根本是出了問題，確診者在去年12月29日就一連去了好幾天，到1月5日事情爆發已將近一周時間，疫調除了要知道他當天去過歌友會和接觸過的人，還有他可能接觸到的麥克風、泡茶的茶具等等都有可能透過環境間接傳染，看了跨年夜聚會照片驚覺事態嚴重，讓人感到相當憂心。

魯明哲也說，金嗓歌友會是會員制，明確知道會員有誰還有跨年夜當晚哪些人出入，政府疫調不能像是大賣場不特定的疫調方式，桃園市政府應該要更積極精準疫調。他也認為，畢竟現在不是三級警戒期間，跨年夜當天也有許多跨年演唱會，而金嗓歌友會當天舉辦跨年聚餐，活動本身並沒有問題，他會揭發此事也並非要民眾去獵巫，只是希望提醒政府要更精準掌握疫情狀況，更希望疫情不要擴散。