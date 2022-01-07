桃園機場群聚感染持續擴大，新增包括女保全、2名金嗓歌友會成員、還有歌友會成員同住家人等，已累積12人染疫，現在更傳出有歌友會成員採檢完後透漏，有南投旅遊史，對此中央流行疫情指揮中心仍未掌握，南投縣衛生局則表示，沒接到中央指示，但嚴正以待呼籲民眾做好防護。

桃機群聚案包括歌友會、機場保全等，預計要採檢人數已經突破500人，而確診數恐怕還會持續上升，就連部長都坦言情況有點緊張；而採檢後的成員自稱曾到南投縣旅遊，讓當地民眾人心惶惶，有民眾表示，南投是旅遊勝地，若有也請趕快宣布，免得搞得人心惶惶。

當地民眾就說，南投每到假日就吸引上萬遊客，像是日月潭、合歡山、溪頭等地，若真的到過南投交互感染，可不單單只有南投的事情，是全國遊客的事情，還是希望能夠中央或地方能盡早掌握，不然後果恐怕無法設想。

對此南投縣政府衛生局副局長吳美玲表示，目前都沒有接到中央指示要追蹤個案，呼籲民眾不要緊張，南投是旅遊熱門地，因此縣府要求各大景點都要配合相關防疫措施，商家也都相當配合，但也是呼籲民眾出門在外時口罩要戴好戴滿，保護自己也保護別人。

衛生局也呼籲，國內疫情逐漸升溫，呼籲民眾一定要完整接種第1、2劑疫苗及第3劑加強劑，平時注意自我的防疫措施，勤洗手、戴口罩避免出入密閉的公共場域，保護自己也保護別人。