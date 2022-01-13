台中市農會13日舉辦契作大豆採收活動，大小朋友拿出大豆加工產品，呼籲民眾多多採購國產非基改大豆。（林欣儀攝）

為活化農地使用，農委會農糧署2015年開始推動大豆栽種，近幾年在台中海線種植面積已達70公頃，近日更進入採收期，無奈的是，因進口大豆銷售價格較台產大豆便宜，使得民眾採購本土大豆的意願較低，地方農會特別呼籲政府協助，避免因銷售不佳影響農民栽種意願。

農糧署近幾年在大肚、龍井等地推動大豆契作，至今已有57位農民參與，13日上午並舉辦採收慶祝活動，農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，過去台灣的大豆多從美國、巴西等國進口，每年進口數量達280萬公噸，而台灣近幾年經政府大力推廣，台中栽種面積已達70公頃，採收量約115至135公噸。

洪宏毅指出，國外進口的大豆多為基因改造大豆，且經過長途運輸、新鮮度沒有台灣栽種的好，再加上食物里程長、不符合節能減碳訴求，此外，栽種大豆的用水量較栽種稻作可減少一半，鼓勵農民栽種大豆。

龍井區農會總幹事林裕議則說，龍井區從大糧倉計畫推動的第一年就開始配合，但這幾年國產非基改的大豆去化量不多，主因國人通常挑選較便宜的進口大豆，連帶使得農民栽種意願受影響，盼政府多多鼓勵農民使用國產栽種大豆。

為讓孩子們了解大豆的採收，活動中也安排幼兒園孩子動手採收，現場氣氛熱鬧。林裕議也強調，國產大豆製成加工品的產品許多，包括豆奶、醬油，農會也研發出優豆賞、豆花等產品，呼籲農民多多採購，可提升大豆去化量。