國營事業認購鳳梨釋迦當過年禮品 陳吉仲：讓農民好過年

大陸去年以檢出介殼蟲為由，禁止台灣釋迦銷陸。農委會預估影響我國約1萬3000噸鳳梨釋迦去處；行政院要求國營事業全數埋單，被立委批國營事業變成水果的倉庫。農委會主委陳吉仲19日說，非常感謝他們訂鳳梨釋迦當做過年重要禮品送給親朋好友，「讓農民好過年！」

農委會主委陳吉仲今天到台中出席台中果菜批發市場新建冷鏈工程啟土典禮，針對國民黨立委鄭麗文於臉書批，「國營事業變成民進黨的水果倉庫」，民進黨無法解決的問題通通堆到國營倉庫，眼不見為淨？

陳吉仲說，面對大陸前年的鳳梨及去年鳳梨釋迦、蓮霧的片面決定，未依國際規範執行，農委會的責任就是確保農民的收入，要做的內外銷及加工全部啟動；去年鳳梨外銷日本超過1萬8000公噸，今年訂單保證會超過3萬公噸，價格比賣到對岸還要高，所以鳳梨絕對可以確保農民收益。

陳吉仲指出，重要的工具是冷鏈工程的動工，只要有冷鏈的基礎建設，台灣農產品透過冷鏈保存大量外銷。農委會評估依原先規畫鳳梨釋迦外銷5000公噸，包括2000公噸用急速冷凍低溫40度C當食品出口，及3000公噸的加工，和國內現在包括全聯、全家、家樂福等量販店連超市合作販售，一定可維持合理的水準。

陳吉仲表示，現在各國營事業及民間企業願意在過年期間，訂鳳梨釋迦當做為過年重要的禮品送給親朋好友，現在整個訂購已超過20萬箱，這讓台東地區的鳳梨釋迦產地價格，每台斤由30元逐漸穩定上升到40元，這是「讓農民好過年！」

陳吉仲強調，非常感謝全國各界面對挑戰時，大家可以一起購買我們的農產品應該感謝他們，而不是批評他們此時訂購鳳梨釋迦；冷鏈體系建立好，今年所有鳳梨釋迦在年底的一定可以更順暢。