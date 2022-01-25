黃品源推出新歌〈我溫暖可愛的家〉。（金力海娛樂提供）

黃品源今（25日）推出新歌〈我溫暖可愛的家〉，他因為工作已經超過1年不在台灣，因為思念兩老，深感遊子的心情，有感而發譜寫了這首歌曲。他今年過年又不能返鄉，將於2／1 出發前往新加坡開演唱會，「因為疫情的關係，來回都要隔離，所以也就沒邀家人來新加坡團聚。」

黃品源人在外地最想念媽媽的拿手菜-滷肉，「切成小小塊的東坡肉，拌上醬汁配飯，真的太銷魂！」雖然不在家中，他也時常關心一雙兒女，常常第一句話就是：「有沒有新的創作？」每當他聽到兒子和女兒寫的新歌，就充滿欣慰。他開心分享驚艷於兒女作品的進步神速，「甚至有超越我音樂深度的感覺，很有優質的潛力，更期待很快能帶給大家一同鑒賞！」

提到新歌〈我溫暖可愛的家〉，黃品源表示，去年（2021）參加了央視的過年節目，「有一個介紹古詩，改編演唱古詩的單元，我演唱了清代詩人蔣士銓〈歲暮到家〉的改編曲」，其中「低徊愧人子，不感嘆風塵」這句，觸動了他對母親的思念，激動得淚流滿面。於是他很有儀式感地、在心裡邀請兩百多年前這位清代詩人蔣士銓，一起攜手合作，再度改編〈歲暮到家〉，完成了感人至深的新作〈我溫暖可愛的家〉°

值得一提的是，在製作〈我溫暖可愛的家〉時，黃品源在與編曲人討論時，堅持要將兒歌〈我的家庭真可愛〉的旋律編入前奏和尾奏，「讓我在唱這首歌時，彷彿重新回到童年，也可以為聽到這個旋律的朋友們，直接唱出想家的心情！」

出道32年的黃品源，工作相當忙碌，每一次回台中家時，母親都會提前買好菜肉，用愛烹調出肥瘦相間的東坡肉，拌著湯汁做成滷肉飯，還未進門就聞到媽媽愛的香氣，黃品源充滿感情說：「全世界的餐廳永遠吃不到的一個味道，就是媽媽的味道！」他特別提及母親的東坡滷肉飯，有自己獨門的味道，「我母親會特別灑上一些芋頭丁，滷出來的味道特別特別的香啊！」，甚至在才一出電梯就飄香四溢，黃品源說：「上一次回台中已經有兩年多，真的很想念媽媽的味道。」

新年將屆，黃品源希望藉〈我溫暖可愛的家〉提醒大家，「有愛就要說出來，跟爸爸媽媽、親人朋友，跟所有愛的人好好聊下心裡話，只願萬家燈火，家家團圓。」