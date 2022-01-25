藝人錦雯前年因為7旬母親愛吃隔夜菜，導致食物中毒住院治療，差點引發敗血症，沒想到日前她再次曬出帶母親去醫院治療的照片，只見她手掌用繃帶綑成一大包，對此，她無奈表示是「要炸豆腐連手一起炸」。

錦雯表示帶母親來慈濟醫院報到，只見她手掌用繃帶綑成一大包，而且疼痛到不斷啜泣，她也不斷在旁安撫，表示這次不是吃壞東西也不是眼睛有問題，而是母親要炸豆腐時，不慎連自己手也一起炸，接著提醒所有人：「疫情期間真的請大家務必保重，真的不要造成醫護人員的重擔」，更強調燒燙傷急救沒有任何偏方，除了快沖冷水之外，正確處理步驟就是「沖、脫、泡、蓋、送」。

錦雯也分享傷口護理師魏秀慧指導燒燙傷正確搶救步驟，強調若要用阿嬤偏方在傷口塗醬油、漿糊、蛋白，或用鄉民傳說中的黑人牙膏、白藥膏、凡士林等塗抹傷口，甚至是泡鹽水、冰敷等方式，由於上述沒有相關實證依據，還可能誤用延遲就醫，導致傷口引發感染，因此最正確處理口訣就是「沖、脫、泡、蓋、送」，也感謝慈濟護理人員及醫生對母親的悉心照料。

對此，網友紛紛留言關切：「用一個盆子接水 邊沖水邊泡水 有時脫皮太嚴重會掉皮」、「看了好心疼，祝媽媽早日康復」、「要注意傷口不要碰到水」、「燙傷真的很痛，尤其是熱油燙傷更痛」。