「樂天女孩」林襄擁有155公分、32E小隻馬好身材，去(2021)年2月入選樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後人氣火速攀升，不僅推出寫真作品造成搶購，也成為綜藝節目及廠商代言寵兒，IG日前還突破了100萬追蹤數。林襄昨(24)日分享了一則限時動態，除疑似「素顏」入鏡外，她還秀出脖子上大大的「草莓」印記，引發廣大粉絲關注熱議。

林襄昨(24)日在IG分享了一則限時動態，照片中林襄戴著漁夫帽、口罩，零妝髮疑似全「素顏」入鏡，穿著一身冬衣在電梯內對著鏡子自拍，沒化妝的她雙眼略顯無神，且頸部還有不明色塊，被聯想是「吻痕」印記，但其實是不小心燙傷的疤痕，林襄形容像一顆「大草莓」。

林襄素顏自拍秀脖子「草莓」。（圖／截取自林襄IG限時動態）

林襄曾和網紅團體「反骨男孩」成員孫生交往，2020年9月初分手，當時孫生曾痛心發文說：「特別揪心特別疼」，直到去(2021)年才在男方的慶生影片中同台破冰；林襄錄了一段話對孫生說：「生日快樂，希望你可以好好對待下一位女孩們，然後祝你平安，不要再那麼焦躁、小孩子，請長大好嗎？」

後來林襄和孫生同框，兩人聊了一會後，孫生竟突然情緒一來，當場哽咽落淚，坦言分手後有段時間「無法跟林襄說話、對到眼」，如今終於化解，「沒事啦！現在已經好多了啦！已經可以談話了！」看來對林襄的用情還蠻深的。