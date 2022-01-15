英國一名女子日前在廚房一如往常準備早餐時，意外發現一顆蛋白全是「粉色」的雞蛋，嚇得她驚聲尖叫，隨後並將照片PO網詢問，同時將這顆詭異的雞蛋丟掉，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

根據英國《每日星報》報導，家住赫特福德郡（Hertfordshire）的比娜（Beena Sarangdhar），當天一如往常從冰箱拿出幾顆生雞蛋，準備煎熟後當作全家的早餐吃，沒想到接連打了幾顆蛋後，意外發現有一顆蛋白全是粉色的雞蛋，跟正常雞蛋相比，顏色顯得既鮮艷又詭異，嚇得她放聲尖叫。

孩子們聽到她的尖叫聲後火速衝到廚房關心，但看了幾眼「血雞蛋」後就頻頻作嘔的逃離廚房，比娜表示，雖然雞蛋過期了幾天，但其它剩餘的雞蛋敲開後都沒有問題，唯獨這顆雞蛋出現詭異的粉色蛋白，於是便將照片PO網詢問究竟怎麼回事。

對此，美國農業部（USDA）表示，蛋白相對較混濁的雞蛋，代表蛋體較新鮮；反之，蛋白若是越清澈無色，則代表蛋體正在老化。至於打蛋時發現這類「草莓蛋白」的雞蛋，就應立即丟掉，因為這表示蛋體受到細菌影響而有嚴重變質，千萬不要吃下肚。