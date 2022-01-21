宜蘭檢調昨會同宜蘭縣衛生局查獲三星鄉1家不肖業者，竄改170箱逾期散裝雞蛋效期，傳喚林姓負責人等5人到案，訊後依涉嫌對商品虛偽標記、詐欺取財等罪嫌，諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。（宜蘭調查站提供／羅亦晽宜蘭傳真）

宜蘭檢調昨會同宜蘭縣衛生局查獲三星鄉1家不肖業者，竄改170箱逾期散裝雞蛋效期，傳喚林姓負責人等5人到案，訊後依涉嫌對商品虛偽標記、詐欺取財等罪嫌，諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。（宜蘭調查站提供／羅亦晽宜蘭傳真）

年關將至，雞蛋供貨吃緊，市售價格上升，怎料宜蘭縣三星鄉1家不肖業者，竟涉嫌竄改雞蛋效期，銷往市場謀取不法利益，意圖欺騙大眾，宜蘭地檢署指揮宜蘭縣調查站偵辦，昨查獲170箱逾期散裝雞蛋，傳喚林姓負責人等5人到案，訊後依涉嫌對商品虛偽標記、詐欺取財等罪嫌，諭知2萬元至4萬元不等交保候傳。

近日因氣候溫差波動及疫情等因素影響，雞蛋產量下跌，市場需求上升，各地雞蛋供應較為吃緊，市售價格持續上漲，宜蘭縣三星鄉某公司竟涉以撕換標及重新製標竄改溯源QR code標記方式，變造過期或即期雞蛋原登載的保鮮日期，銷往市場牟取利益。

宜蘭地檢署獲報後，指派檢察官黃明正指揮法務部調查局宜蘭縣調查站偵辦，昨天帶著搜索票，會同宜蘭縣政府衛生局前往該公司進行搜索，查獲170箱逾保鮮日期的散裝雞蛋，並傳喚包括林姓負責人等5位嫌疑人及證人到案說明。

宜蘭地檢署指出，經訊問完畢，認為林姓負責人等5人因涉嫌刑法第255條第1項對商品虛偽標記、第 339 條第1項詐欺取財等罪嫌，諭知以2萬元至4萬元不等交保候傳，並指揮持續追查改標雞蛋的流向。

宜蘭地檢署表示，農曆年關將近，宜檢將結合轄內警調、衛生單位為民眾食品安全把關，也呼籲業者應秉商業道德，切勿為牟利而以身試法。