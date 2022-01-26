下周就是農曆春節，但不少北部民眾發現賣場的雞蛋櫃上常缺貨、或是選擇突然變得很少。行政院農業委員會主委陳吉仲26日接受電台訪問時表示，消費者在超市一定買得到雞蛋，連鎖超商業者都有跟蛋農簽約，會優先供應，傳統市場雖然沒有簽約保障，但也會向高屏地區調貨到北部。

受到COVID-19疫情影響，陳吉仲指出，玉米、黃豆等原物料成本漲了約四成，但雞蛋產地價從去年12月22日到現在一個多月，都維持在每台斤34.5元，預計過年前價格都會維持在這水準。

陳吉仲說，不論是肉雞或土雞，過年的雞肉供應都百分之百沒問題，但現在大家在擔心的雞蛋，是因為過去幾週溫差較大，尤其產地的中南部日夜溫差達15度，影響產蛋率下降。

即便產蛋率下降，陳吉仲說，消費者在超市一定可以買得到雞蛋，例如全聯、家樂福等業者，都有跟蛋農簽約，都會優先供應給簽約業者，傳統市場這部分也會向高屏地區調貨，而且食品加工廠在過年期間也會休息，這段時間的雞蛋會轉供到傳統市場。