全台鬧「蛋荒」，北部不少雜貨店甚至有民眾排隊搶購限量雞蛋，還買不到。中廣董事長趙少康直言，「以前排隊買口罩，今天排隊買鷄蛋！」而他看到朋友傳來大家大排長龍只為買雞蛋的照片後更表示，過年前本來就要忙著辦年貨、大掃除，現在還得排隊買蛋，「真是大有為的政府」。
為因應目前每天數百萬顆蛋的缺口，農委會宣布因應方案，除蛋加工廠暫時停工及南蛋北送，將緊急從澳洲、美國進口，補充國內供應不足，全力穩定春節期間用蛋需求，但最早也要2月中旬才會運抵；有超商業者透露，每顆10元的茶葉蛋已不排除年後漲價。
農委會副主委黃金城說，他日前到台北地區傳統市場、超市跟超商視察，傳統市場蛋源較少但仍有蛋可賣，超市及量販店蛋源供應穩定，「這波蛋荒主要是受到禽流感影響」，預估蛋源到清明節才會較穩定。
對此，趙少康今天(29日)在臉書上表示，以前排隊買口罩，今天排隊買鷄蛋！並指朋友傳給自己一張照片，在新店三民路雜貨店前，婆婆媽媽、爺爺奶奶大排長龍，一問才知是在等送蛋車來，一人只能買10個雞蛋。
趙少康也說，大家辛苦了，過年前本就要忙著辦年貨、大掃除，現在竟然還要勞師動眾排雞蛋，「真是大有為的政府！」
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