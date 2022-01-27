農曆春節將至，全台卻出現雞蛋荒，每日至少出現300萬至400萬顆的缺口，讓民眾抱怨連連。中廣董事長趙少康就指出，會出現蛋荒的主要原因就是因為政府的凍漲政策，造成蛋農除了沒利潤外還可能要倒貼老本，更直言等年後行政院一鬆手，物價必定出現報復性調漲，屆時人民日子要更苦了。

趙少康在臉書表示，雖然最近天氣冷讓產蛋量減少，但是年關前需求增加、老蛋雞汰換青黃不接兩大因素早在預期內，政府卻沒有做調配、因應還推出凍漲政策，讓蛋農不做賠本生意，只能減產雞蛋，批評「政府祭出不周延的政策壓抑，讓市場上的雞蛋幾乎消失，最後導致全民受害！」

趙少康說，去年天然氣等國際能源價格上漲，加上疫情影響運價也上升，導致各種民生物資「漲聲」不斷，蛋雞的飼料也難以倖免，如大宗玉米就從一公斤7塊漲到15塊，但政府為了營造物價平穩、施政有成的形象，直接下達莫名其妙的「凍漲令」。

趙少康指出，凍漲美其名是要讓大家過好年，但政府把業者找來「喝咖啡」，卻沒有擬定完整策略就要求雞蛋凍漲，賠本生意沒人做，最終導致全台雞蛋大缺貨。

趙少康批評，行政院的凍漲令是「又要雞生蛋，又要雞不吃飼料」，用違反市場機制的手段強硬介入又沒有配套措施，只能壓制一時，並指出「年後行政院一鬆手，物價必定出現報復性調漲，人民日子要更苦了！」