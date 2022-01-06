警方查扣大量空咖啡包和用膠原蛋白包裝的毒品。（洪靖宜攝）

警方將涉案人員全移送偵辦。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

膠原蛋白是不少民眾補充美麗肌膚的選擇，但沒想到卻有毒販用膠原蛋白包裝來掩蓋毒品！警方於去年偵辦一起詐欺案，過程中發現集團成員疑似涉及販售毒品咖啡包，向上追查後找到主嫌陳姓男子，他供稱現在已經沒有賣毒，不過卻在他隨身包包中找到68包的膠原蛋白隨身包，直覺有異，果真一驗發現全是毒品。

高雄刑警大隊偵查第四隊12分隊去年8月偵辦一起詐欺案，過程中發現集團成員張姓男子疑似涉及販售毒品咖啡包，深入追查後於同年10月一處洗車場逮到正在工作的張男，並在他租屋處找到大量印有小天使的空咖啡包。

接著向上追查後找出上游陳姓男子，經多日跟監、埋伏，並調閱相關影像掌握等販毒事證後，向法院聲請搜索票核准，今年1月3日到鳥松區逮到陳男，但他聲稱自己現在改邪歸正，沒有販售毒品，但眼尖的員警卻發現他的隨身包包內藏放有68包裝精美膠原蛋白隨身包。

陳男供稱，這些膠原蛋白是養顏美容，都是自己要食用的，雖然外觀看不出有什麼可疑，但員警直覺有異，初步檢驗呈現第二級、第三級毒品陽性反應，原來這些只是用來掩人耳目的毒咖啡包。

另外，警方循線到鳳山區及屏東市逮捕吳男及林男，將所有人逮捕歸案，總計查獲68包毒品咖啡包、1罐愷他命、1個電子磅秤、K盤、大麻罐、大麻吸食器、手機、不明粉末、金融卡、存摺、子彈和現金6700元等證物，依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，而在林男家中還找到一顆子彈，多一條槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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