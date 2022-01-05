高雄黃姓男子與康姓男子因為毒品糾紛發生爭執，康男持木棒到黃男住處對其毆打，黃男不甘受辱，拿起床頭上的藍波刀對著康男猛刺7刀，康男當場死亡，一審橋頭地院依殺人罪判處黃男12年徒刑，二審高雄高分院5日宣判，維持原審判決，可上訴。

判決指出，黃男、康男曾是屏東監獄的獄友，雙方因為毒品產生嫌隙，黃男在去年1月底，為了躲避觀察、勒戒，向友人洪男借用位於高雄永安區的祖厝居住，而康男於2月5日上午騎乘機車抵達黃男住處，並手持棍棒進入屋內，要找黃男理論。

康男見到黃男後，持棍棒對他狂毆，而黃男不甘受辱，用左手拿起置於床頭邊的藍波刀反擊，黃男持刀朝康男的胸部、背部等處連刺7刀，導致康男流血不止、不支倒地，黃男見狀後，用電話通知友人洪男到場協助。

洪男抵達現場後，只見康男頭戴安全帽，正面趴在地上，身邊有一大灘血跡且一動也不動，洪男向黃男詢問發生何事，黃男則請他叫救護車，救護人員到場時，康男因心臟、主動脈根部及肺臟刺創大量血胸導致失血過多，已當場死亡。

黃男行凶後，收拾凶刀、衣褲、布鞋等物，未聽從洪男規勸留在案發現埸，並將證物藏在附近的廢棄房屋，搭乘計程車逃逸至岡山區，當天下午黃男就被高市警岡山分局警方循線查獲，隨即將他逮捕送辦。

法院審理時，黃男坦承犯行，但辯稱，康男帶著手套、安全帽闖入他居住的地方，驚醒後又被對方用木棍毆打，並且持電鑽要插他眼睛，他才會拿起刀子反擊，目的是要阻止康男殺人，應屬正當防衛。一、二審法官調查後，不採信黃嫌說詞，但審酌他曾請洪男叫救護車等情事，判處黃男12年徒刑，全案仍可上訴。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！