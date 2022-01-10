黃明志連續6年推出新年歌。（亞洲通文創提供）

黃明志連續6年推出新年歌。（亞洲通文創提供）

黃明志自從雞年開始，每年都會為生肖寫一首新年歌，今年邁入第6年推出新歌〈兩隻老虎〉，黃明志說：「虎對大衆比較熟悉的肯定是兒歌兩隻老虎，所有小朋友都會唱，所以這一次就改編這首兒歌為今年的新年歌。」 這一首Hip Hop曲風的新年歌，主要是他有感於這2年因疫情的關係，大家都無法出門，很多事情和夢想都無法完成，希望在2022虎年一切否極泰來 ，脫掉口罩走出疫情的夢魘。

〈兩隻老虎〉MV集結迪麗熱巴、姚明、金正恩、周潤發及美國隊長等明星臉齊聚一堂，黃明志幽默表示由於疫情關係本尊無法到場，因此邀請各個領域最有代表的明星臉參與演出。希望讓世界都可以看到，讓全世界一起過虎年。

MV劇情講述疫情這2年生活的改變，透過網路和世界溝通，疫情阻斷很多國家的往來，現在去什麽國家都要隔離，導致很多人無法出國，一直躲在網絡，大家也已經進入了虛擬世界。黃明志在MV中睡覺帶著VR和金髮美女作連結，意指很多宅男在家的興趣之一是帶著VR眼鏡看AV，追求畫面更有立體感，這首歌的MV也是滿足宅男的幻想，疫情期間一次打包兩位火辣金絲貓回家。

農曆春節將至，黃明志許下新年希望，期盼賀歲電影《辣死你媽傳人》在馬來西亞、新加坡、文萊上映造成話題並且大賣，若電影賺錢，他就可以籌足資金開拍下一部電影，也希望自己的作品能到更多國家發行。