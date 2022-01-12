蔡振南（南哥）與安心亞、大鶴在《浪我在你身邊》飾演一家人。（陳俊吉攝）

孫可芳剪了一頭俐落短髮，俏麗可愛。（陳俊吉攝）

安心亞在新戲飾演有社交障礙、但唱歌非常好聽的檳榔西施。

迷你劇集《浪我在你身邊》舉行首映會。（陳俊吉攝）

蔡振南（南哥）與安心亞在億萬導演殷振豪執導的迷你劇集《浪我在你身邊》飾演父女，兩人劇中有多場深刻感人的對手戲。安心亞說，拍完這部戲，感覺像多了一個爸爸，因為南哥看她的眼神就像真的爸爸，她還發現南哥會在臉書留言「請大家支持安心亞」，「感覺他也真的把我當成女兒！」兩人也常在line互動，南哥會鼓勵她「寶貝女兒加油，爸爸愛妳」。

迷你劇集《浪我在你身邊》將於14日在YouTube首播、LINE TV同步播出，主要演員蔡振南、安心亞、柯叔元、曾莞婷、孫可芳、林鶴軒（大鶴）、黃冠智12日出席首映記者會。南哥對安心亞讚譽有加，透露有場大結局戲，他受導演所託必須幫忙逼哭安心亞，他特別用了「卑微哀兵」、「激怒臭罵」、「羞辱」3招，幫助她進入角色情緒，「但其實心亞並不需要我跟她講那麼多，她自己就可以完成，而且哭到鼻涕都流出來，讓人很心疼，導演看她哭那麼慘，還要我抱她一下」。安心亞則說，南哥不管用哪一招，都還是讓她感受到愛，「他是用罵來表達愛！」

南哥表示，後來看到報導說安心亞10歲以後就沒爸爸在身邊，更是心疼，他還特別傳訊息跟她說「寶貝，爸爸更愛妳了」。他自嘲現實中的自己在家是「老萊子」，有個年過40歲的女兒，父女至今仍每天都會跟親親抱抱，「我真的希望心亞有空到家裡來，和我真的成為一家人！」

南哥誇安心亞為了跟他對戲演父女事前做足功課，「她把我唱的歌都聽了、演的戲也看了，我過去的訪問報導也找來看，這種演員很少」。但其實他透露自己也上「維基百科」查看安心亞的經歷，發現兩人很多共同點，除了演戲、唱歌是同業，安心亞也懂一些樂器，他還仔細聽了她的歌，研究她的唱歌風格，甚至幫她想好以後可以做什麼音樂，「我專攻台語歌，心亞是國語歌，但我們聊天也聊音樂，我把我喜歡聽的歌分享給她，常常保持音樂上的互動」。被問是否考慮幫女兒寫歌？他秒回：「如果她需要，我當然義不容辭！」讓安心亞開心直喊：「謝謝爸爸！」

兩人也巧合都有聽力受損經歷，蔡振南雙耳患有耳鳴超過30年，後來又不小心摔倒導致耳膜破損，如今雙耳剩4成聽力，日常生活和工作會戴助聽器輔助；安心亞則因小時候受傷，導致左耳聽力僅剩2成，青少年時期相當自卑內向，她說：「那時的我覺得，未來能夠擁有一點成就的信心都沒有。」因為聽力不好，讓她更努力把聲音聽清楚，造就擁有很好的音準，也讓她重拾自信，不因耳疾的困擾而自暴自棄。

飾演安心亞弟弟的大鶴一聽忍不住說：「我不是要插話，但我聽力也有受損。前經紀人一直懷疑我耳朵有問題，每次我新進劇組，就會跟導演說我聽力不好，當我說『蛤？』時不是質疑導演，而是我真的聽不清楚！」被孫可芳虧「用聽力相認」，難怪有緣演一家人。

能歌善舞的安心亞在劇中飾演女主角 「魚兒」，患有社交恐懼症無法跟陌生人對視與交談，在檳榔攤工作的她，擁有好歌喉卻只敢對手機直播唱歌，因而收獲不少看直播的人成為歌迷，衍生趣事進而翻轉人生。安心亞表示：「出道以來表演那麼多次，其實每次表演前我都非常緊張，還曾因為緊張導致換氣不順，為此瘋狂自責過。我慢慢試著在上台前跟自己的對話，了解自己的恐懼，調整緊張的狀態，學習如何與之共存。希望大家看了這部戲，也能像我演的『魚兒』一樣，更勇敢地去努力實現夢想！」

孫可芳這次突破尺度，首次挑戰演出檳榔西施「娜米」，穿著清涼、性格嗆辣，與安心亞是同事兼好閨蜜。她說，開拍前就被導演殷振豪交代功課，提醒「台詞都是台語，每個標點符號都是髒話」，她為此瘋狂搜尋檳榔西施相關影片，還向身邊朋友、包括男友劉冠廷請教如何講髒話，結果劉冠廷只回答她「妳這樣好嗎」，什麼也沒教她。

對於這次造型上超大突破，她笑說：「我沒跟他說會穿這麼少，我才不會報備！他自己都拍那麼多裸戲吻戲了，我拍什麼應該都沒差啊！」被問怎麼看劉冠廷在《詭扯》裡的全裸戲？她笑說：「我比較在意那顆頭！我覺得我很偉大。我前陣子剪短頭髮，很多人問他會無法接受嗎，我連他禿頭都接受了，我不管剪什麼頭，他都應該接受！」

她說：「定裝時有一件類似肚兜造型的細肩帶，我真的心裡有嚇到，想說該不會要穿這件吧，開拍時就真的有那件！劇組還幫我準備很多漂亮的內衣肩帶搭配，因為我本人很隨興，穿比較多是中性內衣。」孫可芳笑說：「因為我生性比較保守，拍戲期間我都催眠自己說我就是辣妹，穿這樣也不能怕冷。結果一殺青我就感冒了。」問及如何維持身材，她謙虛笑說：「其實我是佛系運動法，沒有特別健身特訓，但有忌口不吃宵夜。」

該劇大咖雲集，柯叔元飾演的「水良哥」是地方上極有勢力的宮廟主委，但內心卻十分孤獨，聽見安心亞直播裡的歌聲，讓他得以慰藉思念過世母親的心情，有感人肺腑的哭戲。柯叔元盛讚殷振豪導演的執導功力，角色設計與細節處理上都相當細膩，他表示：「殷振豪導演是一位很有才華又謙虛的導演，能跟他合作很過癮。」曾莞婷詮釋創業女老闆，努力打破與員工的隔閡，同時也是支持安心亞直播唱歌的鐵桿粉絲。她說這次演出的最大收穫，是以自然的表演模式，認識到不同面向的自己。

新銳演員黃冠智飾演柯叔元的頭號手下，與表演團體「嚎哮排演」的對手戲精彩可期。嚎哮排演的蕭東意與黃建豪，深耕舞台劇多年，這次力挺殷振豪導演，演出騷擾安心亞的客人，還被安排偷拍安心亞的「長輩」，笑果十足。網路紅人「台灣靈魂歌姬」與「狼叫SO」，憑藉著辨識度十足的魔性唱功與創意滿點的MV巧思，深受大批網友喜愛，兩人這次獻出戲劇處女秀，有相當出人意表的表現。《浪我在你身邊》將於1月14日起，每周五及周六晚間8點20分在YouTube「浪我在你身邊」官方頻道首播，一次連播兩集，LINE TV同步播出，全劇共8集。