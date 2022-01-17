安心亞、孫可芳再續閨蜜情。（陳俊吉攝）

安心亞從小熱愛表演，卻也經歷過打擊。（陳俊吉攝）

孫可芳在新作《浪我在你身邊》的辣台妹表現讓人眼睛一亮。（陳俊吉攝）

安心亞、孫可芳（小豆）繼2017年《五味八珍的歲月》後二度合作，在億萬導演殷振豪的迷你影集《浪我在你身邊》中飾演檳榔西施姊妹花，兩人17日接受專訪時雙雙表示，光是聽到導演是殷振豪，連角色是什麼都不知道就一口答應，安心亞笑說：「先說了要，才知道要演檳榔西施和直播主！但還是很開心，想挑戰這類型沒演過的角色！」孫可芳也是先答應，才知道原來造型尺度這麼大，也很開心讓大家看到她「辣台妹」的另一面向！

單親家庭長大的安心亞，過去曾吐露童年被父親酒後施暴的慘痛經驗，還曾懷疑左耳聽力剩2至3成是因為長期被打導致，在她10歲喪父之前都感受不到家庭的愛。這樣的童年遭遇，讓這次在《浪我在你身邊》飾演她父親的蔡振南極為心疼，戲外也把她當女兒般關心疼愛。安心亞感動地說，「我真的有被疼愛的感覺，南哥的眼神讓我覺得像他女兒。本來擔心我們第一天對戲就是情緒很重的戲，但梳化等待時，他只是轉過來用眼神跟我打招呼，光是一個眼神，就感覺像是爸爸！」

這次拍攝過程中有濃烈深刻的父女對戲，她說，不會再想起小時候不愉快的回憶，「過去就讓它過去。跟南哥演父女情時，也不會想太多。戲裡的南哥，就是我爸！」對於蔡振南把她當女兒疼愛，日前還邀約她有一天可以去他家成為一家人，她覺得很感動幸福，但也坦言：「我還要先敞開心，因為我天生就是怕生的人，戲裡有社交障礙的『魚兒』，其實就是把我原本怕生這塊放大。一直以來，我都是在跟不熟的人互動與喜歡表演之間的矛盾取得平衡。」

兩人二度合作演閨蜜，戲外已經熟到不需要「暖機」，不用花太多時間就可以進入狀況，安心亞說：「小豆很容易先放送熱情，我剛好比較怕生，所以很快就可以打成一片。」雖然她們不是那種常常互傳訊息聯絡、約喝下午茶、聊心事的姊妹淘，但小豆說：「我們之間有一種奇怪的開關，看到彼此就很快可以入戲！」當初她演出音樂劇，一看到安心亞到後台，「我就大哭了！」並自曝跨年晚會時她也是默默支持，「我阻止所有人轉台，我就是要專心看心亞的Show Time！」

安心亞飾演的魚兒劇中唱的歌輕柔動人，圈粉無數，與她在跨年晚會中的性感熱舞模樣判若兩人，歌聲好到被懷疑「是妳本人唱的嗎？」她笑說：「當然是我！而且是現場收音！」她坦言自己不是天生歌姬，雖然從小喜歡唱歌，明明唱得不好聽卻自覺好聽，生性膽怯的她甚至有膽報名唱歌比賽，在班上是邊緣人、沒朋友的她，被大家狠狠取笑、打擊的過程，「真的滿像劇中魚兒的經歷！如果重來一次，我不會再做這種事，唱得太難聽了！」

直到後來進演藝圈要準備發片時，因為進錄音室錄慢歌，「清楚聽到自己的聲音，覺得需要加強歌唱技巧，所以找唱歌老師開發，找到自己舒服的唱腔，慢慢更了解自己更適合唱什麼樣的音樂、展現自己的特色，慢慢練慢慢進化。我的聲音不是走那種鐵肺宏亮，氣勢磅礡的路線，是走情感氛圍。」這次演出另一最大收穫，是連曾獲金曲獎的蔡振南，也認同她是一個音樂人，經常跟她聊音樂，讓她超開心感動。

《浪我在你身邊》1月14日起每周五及周六晚間8點20分在YouTube「浪我在你身邊」官方頻道首播，一次連播兩集，LINE TV同步播出，全劇共8集。

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