女星陳怡蓉上周和醫美名醫老公薛博仁慶祝結婚6周年，兩人育有一女Bambi，就在邁入7周年之際，陳怡蓉昨(20日)不忍了分享女兒拿枕頭摀住老公臉的照片，笑說：「女兒終於忍不住動手了」，並大讚母女連心，繼她自己經歷過無數個想悶死老公的夜晚後，女兒終於動手替她圓了心願，笑翻網友。

陳怡蓉早年以電視劇《薰衣草》走紅，又因外型清秀，被封為「台版常盤貴子」，2016年她嫁為人妻後便將重心轉往家庭，常在臉書分享生活趣事的她，去年透露在朋友建議下追蹤了「靠北老公」臉書，有人問她婚後多年如何維持夫妻感情？她也建議朋友要立刻追蹤「靠北老公」，「在跟老公吵架受氣時趕緊的，打開手機看看裡面其他老婆的靠北，再轉頭看看自己的老公....你會發現，他..其實已經很美好了...」，幽默分享夫妻關係經營之道。

陳怡蓉2016年嫁給薛博仁。（圖／中時資料照片）

昨陳怡蓉再發文，笑說遺傳真是個可怕的東西，在她自己歷經多個想悶死另一半的夜晚後，前一天晚上女兒跟薛博仁說完晚安後，竟然無意識地拿起枕頭悶住薛博仁的口鼻，「那一瞬間我只覺得感人因為她跟媽媽的生命有了重複的軌跡」，引來陳怡蓉笑說：「不愧是醫生的女兒」、「無師自通」、「下手精準又快速」、「朋友都覺得羨慕」。

陳怡蓉、薛博仁2016年在泰國舉行婚宴。（圖／中時資料照片）

話說如此，陳怡蓉上周還是應景發文慶祝和老公登記結婚6周年，回憶兩人當時一時興起到紐約的曼哈頓市政廳登記結婚，會選在那裡登記只是因為「聽起來很威」，未料到了之後陳怡蓉發現忘了帶護照，老公當場發飆，她只好再掏錢坐計程車回去拿護照，現在回想起來哭笑不得，而本月12日結婚紀念日當天，其實夫妻倆都忘了，只簡單吃了幾項家常菜和深坑臭豆腐度過了一天，「想想這樣也很好，在疫情的肆虐下，心愛的人都可以平安健康待在身邊已經是莫大的幸福」。