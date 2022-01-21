南韓演藝圈疫情沒得消停，人氣綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫去年12月才剛從新冠確診中痊癒，昨(1/20)又爆出錄影的來賓銀赫確診，所幸節目7位班底接受篩檢後都是陰性，但宋智孝卻爆沒施打過疫苗的關係，需額外接受隔離，引發討論。

《RM》又爆疫情危機，本月17日前來錄影的來賓「Super Junior」銀赫確診新冠肺炎，消息曝光後，當天跟他一起錄影的劉在錫、金鐘國、哈哈、宋智孝等7位固定班底，隨即安排緊急PCR篩檢，結果都是陰性反應，目前相關單位也沒再增加確診者，唯獨宋智孝需額外接受10天隔離。

據韓媒《10 asia》報導，宋智孝的經紀公司Creative group ING，在今天(1/21)發表聲明，代表宋智孝跟外界報平安，表示她做PCR檢測結果為陰性，但因她完全沒施打過疫苗，考量安全的情況下，將自主隔離10天，因此本月24、25的《RM》錄影將缺席。

至於為何疫情如此嚴峻，宋智孝卻一劑疫苗都沒施打？經紀公司無奈曝光她的病史，解釋宋智孝小時候就被診斷出是對西藥過敏的體質，2011年她因工作行程太忙，為了趕緊恢復體力而去吊點滴，沒想到出現紅疹、呼吸急促等症狀，還因此被送往急診，之後她也曾施打抗生素等相關藥劑，結果出現不良反應，因此醫生建議她如要打疫苗，須謹慎考慮，才會到現在都沒有接種疫苗，但如今公司也表示為了因應緊急情況，宋智孝正在考慮要接種新冠疫苗中。