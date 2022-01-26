193公分的老公最後索性拿一張椅子坐下來炒菜，照片笑翻5萬人。(圖／爆廢公社)

身高雖然不是距離，但是是無情的。一名小隻馬人妻近日幫廚房換了抽油煙機，未料只考慮到自己的身高，換完後看到老公使用時才發掘出大事，照片曝光讓網友全笑翻了，截至目前為止已有4.7萬人點讚和將近3000則留言。

林姓女網友在臉書《爆廢公社》PO文表示，單純換個新的抽油煙機，結果翻車了，因為完全忘記考慮到老公的身高，看到老公使用瓦斯爐時，笑到不能自己，更附註自己身高才153公分，老公卻有193公分。

透過照片可以看到，人夫站的筆直，但抽油煙機的高度只到他的胸口前，想要用瓦斯爐，必須彎腰又半蹲才能使用，結果就是老公的頭整個埋在抽油煙機內在做飯，最後索性搬一張椅子坐下料理，照片曝光後4.7萬人狂笑點讚。

網友紛紛留言：「他的表情就像在說：妳在跟我開玩笑嗎」、「第一次看到這麼好笑的」、「老公完全吸不到油煙耶，雖然也完全看不到鍋子」、「這下終於有不煮飯的理由了」、「感覺就像踏入了小人國XD」、「這個不笑太對不起自己了」、「要告訴妳老公，妳是體貼他，特別讓他可以坐著煮菜」。