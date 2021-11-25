桃園市中壢區，一輛聯結車25日早上4時4分疑似閃避不明物體，失控翻車。（翻攝照片）

桃園市中壢區，一輛聯結車25日早上4時4分疑似閃避不明物體，失控翻車。（翻攝照片

國道一號北向55公里行經桃園市中壢區，一輛聯結車25日早上4時4分疑似閃避不明物體，失控翻車，所幸無人受傷，不過正值上班尖峰時刻，回堵一度10公里，事故8時左右排除。

警方表示，25日4時4分，國道1號北向55公里外側車道一部聯結車因閃避不明物體致失控翻車於外側護欄外，現場占用外側路肩，無人受傷，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、大型重力機械拖吊車。8時現場完全排除，恢復通行。

警方又說，車流回堵至國道1號北向65公里，路段時速約20公里，目前紓解中。