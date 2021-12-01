日前有民眾在鵝鑾鼻周邊岩石發現一隻海鳥，但靠近拍照時牠卻一動也不動，海洋委員會海洋保育署人員看到相關照片及影片後，發現牠是一隻白腹鰹鳥，並於隔日前往現場救援，未料牠早已死亡，不過透過足部的金屬腳環，得知牠是從日本、飛越2627公里而來。

海洋保育署今（1）日在臉書粉專發文，表示有民眾在10月16日於鵝鑾鼻周邊岩石發現一隻海鳥，不過靠近拍照時，牠卻一動也不動、不會飛走，海洋保育署人員看見照片和影片後，發現這是一隻羽毛有些凌亂、狀態似乎不佳的「白腹鰹鳥」，由於台灣南部少見鰹鳥上岸停棲，所處位置又剛好在友善釣點的範圍，因此隔日屏東保育站人員就前往現場，了解是否需要協助救援，沒想到抵達時卻發現鰹鳥已經變成一具僵硬的遺體。

海洋保育署表示，這隻白腹鰹鳥的足部有金屬腳環，在墾丁國家公園的同意下替牠進行採集和冰存，並聯繫了原繫放牠的單位「日本山階鳥類研究所（Yamashina Institute for Ornithology）」，得知牠於2001年9月2日在日本小笠原諸島繫放，是一隻至少20歲的雌性白腹鰹鳥，雖然被記錄為不會遷徙的海鳥，但牠的繫放地與回收地直線距離仍達到2627公里。

此外海洋保育署也在第一時間通知國立台灣大學鳥類研究相關團隊，並將這隻白腹鰹鳥送去病理解剖，結果發現牠的腸胃空空、顱骨至耳孔都有出血情形，還有脾臟炎、甲狀腺鈣化及食道糜爛等相關病徵，獸醫師推測牠可能較為年邁虛弱，卻不幸遇上颱風，使牠撞擊到物體導致死亡。

海洋保育署透露，之後會將這隻白腹鰹鳥製作成立姿標本，以供環境教育使用，讓辛苦漂洋過海來到台灣、與我們相遇的牠，可以發揮更大的價值。