藝人姚元浩為了明年初舉行的《全明星籃球表演賽》，11月30日特別驅車前往教練廖文彬所屬的泰山高中練球，還找了新婚不久的王家梁一同結伴，在將近3小時的練習時間裡，39歲的姚元浩相當賣力，費盡力氣和現場高中球員一起打完球賽後，還加碼定點投籃和轉身投籃。不過最令人驚訝的是，打球打到滿頭汗水的姚元浩，前額髮量隨著年齡增長越顯稀疏，看來不到40歲的他，似乎提前出現了禿頭危機。

換了衣服的姚元浩改開著另外一台經典的老福斯廂型車回到住處，約1小時後再度開車出門前往泰山高中的籃球館。（圖／攝影組）

11月30日下午2點半，結束記者會行程的姚元浩，開著福斯卡門古董車離開，先將助理載回內湖公司後，他便獨自將車回南港的改車廠。此時已將白襯衫、牛仔褲的裝扮換穿上黑色運動短褲跟夾克。傍晚5點，他改開著另外一台經典的老福斯廂型車回到住處，約1小時後姚元浩再度開車出門，於晚間6點半左右抵達新北市泰山高中的籃球館。

戴著帽子穿著運動服的姚元浩，運球時看起來十分年輕有朝氣。（圖／攝影組）

姚元浩與王家梁跟一群泰山高中的球員們一同比賽。（圖／攝影組）

本以為姚元浩是要獨自練球，但沒多久又看到王家梁現身加入，本以為其他「暴風紅」隊員像是張睿家、顏佑庭、吳念軒、潘君侖等人會陸續現身，最後卻還是只有這兩人跟泰山高中的球員們一起比賽。下午記者會上姚元浩才誇口自己每天都跑步10公里，體力絕對能撐起整場四節球賽，未料晚上就立即破功，不單球技有落差，體力更是不如年輕人，球打沒多久就已經累癱，氣喘吁吁地蹲在一旁擦汗休息，而原本帥氣的髮型也被汗水弄亂，仔細一瞧已驚現高額頭、M型禿，相當令人擔心他髮際線的未來走向。

跟高中生尬球技沒多久，姚元浩與王家梁就已氣喘吁吁地蹲在一旁擦汗休息。（圖／攝影組）

晚間8點半，打完球賽的姚元浩又繼續在專人陪同指導練習定點投籃、轉身投籃等動作。直到九點多，姚元浩才和王家梁收拾東西各自離開，結束當天的練習行程。晚間10點多，姚元浩開車接上才剛回台不久的《就是這味》主持搭檔李玖哲，兩人一起前往林森北路吃宵夜小吃店用餐，補充剛剛運動流失的能量。吃完聊完後，姚元浩先將李玖哲送回家，之後再度將車開回南港改車廠，此時已是深夜11點多。

晚上十點多姚元浩與李玖哲相約去林森北路吃宵夜。（圖／攝影組）

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