新光三越今年共引進150項春節年菜和禮品，較去年增近1成，線上線下今（9日）起陸續開賣，有別於往年在春節前2周截止預購，這次到2月6日大年初六還有skm eats外送服務可應援，加上增加5成貨量、多了銷售渠道，看好業績可成長3成。

新光三越獨家初登場「Le Cote L/M小樂沐法式團圓食光禮盒」，1980元。（新光三越提供）

這次53項獨家商品中，年菜跳脫佛跳牆等傳統佳餚，聚焦異國風味，且以小份量為主，增加單品讓菜色好搭配，首選亞洲最佳女主廚陳嵐舒旗下「Le Cote L/M小樂沐」的法式團圓食光禮盒、台北米其林餐盤推薦的泰式餐廳「Baan Restaurant Taipei」新春團圓年菜組，以及號稱台北最難訂位的板橋名店「門前隱味」獨家為新光三越推出的鴛鴦鍋物；另有嘉義林聰明鮭魚頭、台中帝一碳燒薑母鴨、台南麻豆助芋頭糕禮盒等在地年菜好味。

新光三越獨家初登場「Baan Restaurant Taipei新春團圓年菜組」，1699元。（新光三越提供）

10款日本伴手禮中，主打3款首度來台的禮盒，包含談了1年多才談到官方來台、東京必買的「TOKYO BANANA」；2018年爆紅、在丸之內的大丸百貨日賣超過1萬個的「Baked Mallow烤棉花糖甜餅」，這次預購僅3000盒，售完為止；與世界遺產宮島代表性名店、曾獲日本全國菓子大博覽會名譽總裁賞的「山田屋桐葉饅頭」，都用甜點滿足民眾無法出國的心。

新光三越獨家初登場「門前隱味 鴛鴦」，2988元。（新光三越提供）

此外，即日起參加會員專屬「耶誕星願燒點換」活動，扣指定會員點數可兌換TOKYO BANANA、Baked Mallow烤棉花糖甜餅和楓糖奶油餅乾THE Maple Manian 3款人氣伴手禮。為讓消費者農曆年前買得夠，「TOKYO BANANA」明年1月13日至2月28日在台北信義新天地A8快閃；楓糖奶油餅乾THE Maple Manian明年1月6日至2月6日在台中中港店快閃；焦糖奶油夾心聞名的餅乾品牌PRESS BUTTER SAND明年1月13日至2月14日在台北信義新天地A11快閃。

新光三越首次來台的「東京香蕉8入蛋糕禮盒」，620元。（新光三越提供）

新光三越首次來台的「Baked Mallow烤棉花糖甜餅禮盒」，950元。（新光三越提供）

春節禮品今起在skm online搶先預購，明起於新光三越全台各店、新光三越APP也跟進預購，明年1月14日起至明年2月6日全台12家超市會推出「春節禮品城」、skm eats也提供外送服務；本月26日前「人人有禮 千金大放送」活動期間，會員扣10點、全新申辦會員或用振興五倍券消費1000元都可獲贈1000元電子抵用金，獨享春節禮品禮盒滿5000現抵500回饋，可說是史上最划算。