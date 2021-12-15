疫情期間鳳梨釋迦外銷困難，超市、量販積極推廣，開拓內銷市場﹗全聯即日起販售台東外銷等級的原果、免切鮮果盒、頂級箱購禮盒，12月18日、25日有限量優惠買1送1，未來還會推出媲美頂級冰淇淋口感的「鮮鳳梨釋迦雪糕」，董事長林敏雄表示，會傾全力推廣，「今年銷量要比去年多賣10倍以上﹗」

農委會主委陳吉仲（右）與全聯董事長林敏雄（左）出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會積極推廣鳳梨釋迦。（全聯提供）

全聯支援本土水果不遺餘力，過去曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果，林敏雄在「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會上表示，全聯是本土企業，希望為農業盡心力，這次特別為鳳梨釋迦拍廣告，超過千家門市都會播出，希望全力推廣能讓價格恢復穩定，也期盼未來夏天的主力水果是鳳梨、冬天是鳳梨釋迦。

農委會主委陳吉仲（右）與全聯董事長林敏雄（左）出席「鳳梨釋迦給你旺來世家 全聯好釋推廣中」記者會積極推廣鳳梨釋迦。（全聯提供）

嚴選的台東鳳梨釋迦，有外銷等級、產地嚴選兩大特色，果實飽滿，切開後果肉如牛奶般細緻、滑嫩，帶有淡淡鳳梨香氣；挑選時選擇果形端正圓潤，表皮綠中帶黃，鱗目距離均勻者較佳，且愈重甜度愈高。直接吃口感佳，熟軟後冷凍，吃起來有如同雪糕，全聯總經理蔡篤昌初嘗後表示，可媲美哈根達斯冰淇淋；過去全聯1年賣不到30噸鳳梨釋迦，今年11月初至今已賣出過往1年的量，代表產品受消費者青睞。

家樂福台東鳳梨釋迦，每盒2顆約900g，149元。（家樂福提供）

12月18日、12月25日會分兩波段在全台門市推出優惠，憑單筆發票購買任一款鳳梨釋迦品項再送1粒，1張發票限兌換1粒，數量有限，送完為止。即日起至12月23日外銷等級盒裝原果，指定優惠價79元至88元；12月17日至23日、12月31日至明年1月6日鳳梨釋迦600g+鳳梨釋迦鮮果盒合購，原價147元、特價138元。另，「PXGo!全聯線上購」獨家推出約3公斤的預購頂級鳳梨釋迦禮盒，每盒535元，12月23日至29日可到貨。

家樂福台東鳳梨釋迦，每盒2顆約900g，149元。（家樂福提供）

家樂福近期採購約10噸台東鳳梨釋迦，未來預計每年進貨200至300噸，即日起至12月16日還推廣高雄蜜風鈴子彈蓮霧、屏東蓮霧，象徵「好釋連蓮一整年」；此外，也推動香蕉產銷履歷全驗證，去年共售出1500公噸香蕉、業績達5600多萬元，未來每年保證收購2000公噸香蕉，讓農民穩定收益。