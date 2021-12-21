台中市長盧秀燕就職屆滿三年，21日率市府團隊向市民報告施政成果。（盧金足攝）

拚連任！盧秀燕就職三周年 向市民報告五大幸福進行式

台中市長盧秀燕就職屆滿三年，21日率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福進行市」為主軸，針對改善環境、強力建設、經濟活水、教育社福及陽光政治等5項幸福進行式，展現拚連任的力道。

盧秀燕強調，市府對抗疫情、建設台中決心與成果，盧秀燕也與首長完成由近千張市府團隊微笑照組成的拚圖，象徵大台中的團結與幸福，展望2022年將更加努力奮鬥，讓市民得到更多照顧、幸福倍增。

她表示，全球面臨疫情挑戰，市府以「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」5大策略，推動多項創新防疫措施，穩定控制大台中疫情。

盧秀燕向市民宣告台中五大幸福進行式，第一是打造永續宜居的居住環境，她剛上任時，台中面臨嚴重空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、汰換老舊機車、推動電動公車及iBike三倍增，到推出市民限定雙十公車優惠，逐步改善空汙。

除了空品改善，因應中央在今年開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，為守護市民食安，市府擴大稽查能量，查驗各大賣場與市場通路，並將稽查結果透明公告，讓含有萊劑肉品的商家曝光，也讓市民有所選擇。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧秀燕説，第二項幸福進行式是突破障礙、強力建設。

被視為不可能任務的大智路已順利打通，貫穿台中火車站前後站；全國最大市中心公園—台中中央公園完工啟用，興建超過10年的大中部第一條捷運綠線，今年4月25日通車；市民等待超過20年的「大台中國際會展中心」及台中綠美圖都已開工。

「美樂地計畫」新開闢及改善109座共融公園及291處附設兒童遊戲場，全國最多；「燙平專案」燙平1345條主要幹道和次要道路，完成447公里道路改善。

第三項幸福進行式是對教育、社福及托育環境堅持，盧秀燕說，打造全齡友善宜居城市，2019年起推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，3年間，親子館由4間增至12間、公托由5間增至18間、公幼增班量由90班增至162班，預計明年底達到50間公托及197班公幼增班量。

全市完工或正興建中的「台中好宅」社會住宅，目前共18個基地、5508戶，將再增加4個基地、近千戶，讓年輕人在台中敢生、敢養，減輕育兒負擔。

盧秀燕說，第四項幸福進行式是為台中經濟發展注入活水，疫情影響，市府前後推出「紓困十方」及「振興經濟大補帖」2項大型經濟計畫，協助各行業度過難關，加速產業復甦。

「2021台中購物節」消費發票登錄金額超過290億元，App下載人數近110萬人，網路聲量也創下六都第一，除了成功拚經濟，更打響台中城市商業品牌形象。

盧秀燕指出，內外資爭相到台中投資，梧棲區三井Outlet 二期、東區LaLaport購物商城、后里區麗寶outlet二期、北屯區漢來集團洲際棒球場大型商場投資計畫、烏日區高鐵園區SOGO全國最大商城投資計畫等，國內外經濟活水湧入台中，創造更多就業機會與城市繁榮，在中央八項經濟評比，台中都拿下六都第一。

她強調，明年起，市府將把10年未調整的生育補助津貼，由一胎1萬元提升為2萬元，打造更友善育兒環境，將以每年50座公園的速度，推動美樂地計畫。

台中巨蛋目前設計預計明年開工；山城的東豐快速道路、台中工業區的市政路等幾條重要道路，明年都會開工；今年完工啟用南區長春、大里、潭子三座國民暨兒童運動中心，明年清水、豐原、北屯三座國民暨兒童運動中心也會陸續開工。

「台中是個大家庭，市民就是我們的家人！」盧秀燕感謝3年來市民的信任與支持，市府同仁的全力以赴，今年台中榮獲不同媒體民調「最幸福」、「最宜居」、「退休後最想居住」的城市三大肯定，對於用心投入市政的市府同仁是莫大鼓勵，未來會更努力建設台中、服務市民，讓台中這個家更好，市民得到更多照顧。