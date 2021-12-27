據《2020台灣金融生活調查》指出，逾三成民眾幾乎沒有任何儲蓄或僅有微薄儲蓄；有將近兩成民眾當遭遇變故時，無法在一周內籌足新台幣十萬元緊急紓困。為協助三明治族降低經濟脆弱性、提升在遭逢突發變故時，擁有回復正常生活的金融風險抵抗力，保誠人壽推出涵蓋年年紅利給付、法定傳染病保險金與繳費三年即享終身保障的「保誠人壽三享樂活終身保險」，滿足消費者對於健康與保障的期待與需求，樂享幸福人生。即日起，消費者可至全台各地台新銀行及其他合作銀行購買「保誠人壽三享樂活終身保險」，妥善利用保險規劃，一同建構幸福樂活人生。

以肩負家庭照顧責任的三明治族為例，若能預先做好健康與財務規劃，即可透過保險商品移轉絕大部分風險所帶來的財務壓力。為此，保誠人壽推出「保誠人壽三享樂活終身保險」，協助消費者即使不幸發生事故離開或完全失能時，仍可延續家庭的照顧責任；面對難以預測的法定傳染病風險，也能減緩經濟收入受到的影響。

在壽險保障方面，凡投保「保誠人壽三享樂活終身保險」，繳費滿3年，即可享有終身保障；同時為體恤保戶，若選擇自動轉帳且年繳化保費達高保費級距者，保誠人壽加碼提供年繳保費1.5~2％的折扣，幫助民眾兼顧健康與保障的同時也能精打細算。

為擴大滿足保戶的保障需求，「保誠人壽三享樂活終身保險」特別設計4重防護，包含生存保險金、法定傳染病保障、祝壽保險金及身故保障；其中，面對民眾最擔心的法定傳染病，如保戶因不幸罹患新冠肺炎、登革熱或A型流感等疾病，在保單有效期間內，每年皆可申請理賠1次，終身享有5次給付。

退休之後，即使不再具備穩定工作所帶來的收入，但仍可續享分紅保單所帶來的紅利。凡投保後第6年起，保戶可享有長青紅利；在第7保單周年起，除了每年有機會可享有現金給付或儲存生息的紅利外，可再年年領有生存保險金，雙管齊下、歡度快樂生活。