立法院今(21)日三讀通過當沖降稅延長3年，加以亞股反彈，台股終場上漲120.16點，收在17789.27點，成交值2585億元，三大法人同步買超，其中，外資回補逾百億元，買超前10大個股以金控股最多，買超最多的為開發金，共買超3.4萬張。

台股今日量縮，成交值不到3000億元，觀察三大法人資金變動情形，昨日賣超194億元的外資，今日轉為買超106.51億元，投信買超31.4億元，自營商買超11.48億元，合計買超149.39億元。

觀察外資今日買超前10名個股，第1名為開發金，共買超3萬4360張，開發金收盤上漲0.05元，以16.6元作收，漲幅0.3%，不過這檔也是投信賣超第1名，共賣超4萬4987張，呈現土洋對作。

外資買超第2、3名分別為陽明、長榮，各買超1萬3616張、9544張，陽明今收在125.5元，漲幅2.87%，長榮收在141.5元，上漲1.8%，是今日帶領大盤上攻的指標個股。

外資買超第4至第10名個股依序為金像電、福懋、期街口布蘭特正2(00715L)、英業達、兆豐金、台新金以及富邦金，加上買超最多的開發金，合計共買超4檔金融股。

至於外資賣超前10大個股主要包括面板、鋼鐵、航空等個股，依序為群創、中鋼、友達、大同、大成鋼、國泰智能電動車(00893)、聯強、FH富時不動產(00712)、長榮航以及華航。