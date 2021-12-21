根據金管會統計，截至2021年10月底，台灣電子支付使用者已達到1523萬人，看準電子支付的發展，全聯福利中心投資的「全支付」與全家便利商店投資的「全盈支付」今（21日）宣布「通路共享」的策略結盟，雙方跨通路領先示範以合作代替競爭，還要逐步擴展至其他零售通路，堪稱首創超市和超商的強強聯手！

未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，雙方將各自發揮資訊轉傳角色，雖然店家仍需要個別簽約及結算，但透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。日後，合作方向將還要逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

政府積極推動非現金支付環境，為擴大電子支付機構的服務範圍，電子支付機構管理條例新法今年7月已正式上路，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平臺」也於10月14日上線，跨機構共用平臺上線後，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。財金公司也表示，將持續依照金管會的指示，配合電支機構系統開發進度，陸續上線「繳費」、「繳稅」等跨機構服務，民眾與商家都能享受到越來越便利的電子支付服務。

「全支付」表示，支付場景為經營電子支付業務最重要的基礎建設之一，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路，造福更多用戶及店家。另，「全盈支付」也提到全盈與全支付決定攜手合作，一同實踐政府所推動的跨平台與通路互通政策；通路共享除了讓店家節省成本，也能同時滿足民眾多元場景的需求。雙方將提供以人為本、以用戶為核心的服務，積極配合金管會推動普惠金融的發展，提供嶄新有感、穩健安全的支付平台。

「全盈支付」與「全支付」目前皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。