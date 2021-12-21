看準電子支付的發展，全家便利商店與全聯分別投資電子支付全盈支付與全支付，現在還在等待金管會營業核准，但是已經先強強聯手。

全盈支付與全支付今日宣布，通路共享的策略聯盟，未來全支付的客戶可以拿著自家支付工具到全盈支付合作店家付款，而全盈支付用戶同時也可以到全支付合作店家消費付款，雙方將各自發揮資訊轉傳角色，雖然店家仍需個別簽約及結算，惟透過一方資訊轉傳，可免去店家重複金流串接成本。

合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造消費者、商家為核心的支付生態圈。

「全支付」表示，支付場景為經營電子支付業務最重要的基礎建設之一，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路，造福更多用戶及店家。

「全盈支付」也提到全盈與全支付決定攜手合作，一同實踐政府所推動的跨平台與通路互通政策；通路共享除了讓店家節省成本，也能同時滿足民眾多元場景的需求。雙方將提供以人為本、以用戶為核心的服務，積極配合金管會推動普惠金融的發展，提供嶄新有感、穩健安全的支付平台。