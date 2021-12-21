據金管會統計，截至2021年10月底，台灣電子支付使用者已達到1523萬人，顯示電子支付逐漸受到民眾歡迎，深化影響民眾生活消費習慣。政府積極推動非現金支付環境，為擴大電子支付機構的服務範圍，電子支付機構管理條例新法，今年7月已正式上路，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平臺」也於10月14日上線，跨機構共用平臺上線後，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。

看準電子支付的發展，「全家便利商店」與「全聯福利中心」分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構，經營電子支付業務，台灣電子支付百家爭鳴，「嗶」經濟進入戰國時代。「全支付」與「全盈支付」，今（21日）宣布「通路共享」策略結盟，雙方跨通路示範以合作代替競爭，未來「全支付」用戶，可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款，雙方將各自發揮資訊轉傳角色。

雖然店家仍需要個別簽約及結算，惟透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

「全盈支付」與「全支付」目前皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍，及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。