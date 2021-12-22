花仙子（1730）22日舉行線上法說會，花仙子執行長王佳郁指出，今年因新品推出及電商通路成效顯現，可望帶動今年本業業績優於去年，持續推出新品、加強電商通路銷售，將是明年主要策略；海外市場因東南亞疫情漸受控制，市場轉為樂觀，也會以清潔類產品取代過去香氛類產品。

花仙子今年前三季營收22.6億元、年增1%，淨利2.3億元、年減31%，每股純益為3.32元，王佳郁表示，由於去年第三季有處分土地利益認列以致獲利基期較高，就營收及本業獲利來說，今年仍持續成長。

花仙子近年已在居家環境、清潔工具、浴廁清潔等七個品牌中居市占第一，共有超過2100件品項，包括台灣、中國大陸、泰國、馬來西亞、越南已有超過3.3萬個舖貨店，近年在「去味大師」竹木香系列與網紅設計師跨界合作，「茶樹莊園」、「驅塵氏」、「好神拖」等熱銷商品再升級、以及香水香氛產品Farcent新品推出及擴大媒體投放下，帶動本業業績持續成長。

王佳郁指出，除了持續研發新品外，近年電商在疫情時代快速成長，以花仙子各品項的銷售為例，電商銷售成長了逾三成，以占總銷售量的15%，未來電商仍是集團成長的重要核心策略，例如推出「花仙子品牌日」、透過KOL等網紅名人、團購、聯名商品、社群曝光，擴大客戶認同度。