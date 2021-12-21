有2名民眾將家中超過100年的禮斗帶來廟裡參與建醮大典祈福。（陳夢茹攝）

誠聖宮將60位太歲的神尊全都刻在神柱上。（陳夢茹攝）

誠聖宮主委劉勝全分享多個建廟小故事、帶領眾人現場解說。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹區的關聖帝君廟誠聖宮，由於建廟已50年、關聖帝君來台300年，廟方22日起將連續5天舉辦祈安五朝建醮大典，期盼透過慶典祈求國泰民安、疫情早日結束。

誠聖宮主祀關聖帝君，為慶祝建廟50年，22日起舉辦祈安五朝建醮大典，設置天公壇，廣邀全台各地逾300多個神尊，有北港媽、鹿港媽、新港媽、白沙屯媽等家府尊神齊聚安座，提供給在地信眾參拜祈福。

主委劉勝全也分享多個建廟小故事，他表示，建廟時有擴建，舊廟地板為觀音石地磚，無奈觀音石已久禁採10多年，承包商找不到觀音石可用，原要改用紅寶石地磚，結果某天突然接到承包商電話指出有批觀音石放置10多年未用，一用之下發現紋路、數量都剛好。劉也直呼「真的是關聖帝君有指示！」，除新舊外完全看不出有差別。

劉勝全帶領眾人現場解說，他指出，這次有2名民眾將家中超過100年的禮斗帶來廟裡參與建醮大典祈福，另外廟中更有1項創新作法，過去60尊太歲要雕刻60尊神像，1年只輪值1尊，要60年才會輪到1次，因此這次將60位太歲的神尊全都刻在神柱上，輪值太歲再將掛牌放上神位。

劉勝全補充，建醮大典不僅搭有華麗醮壇、道士團科儀演行，另有規畫其他系列活動，25日將於山腳夜市廣場舉辦「2021閩南傳統藝術巡演-台語歌曲三立超級夜總會」；26日於誠聖宮廟埕廣場舉辦「十鼓擊樂團-暮鼓朝聖」等大型文化展演、米食推廣品嘗等，還有機會將汽車、iPhone13帶回家，期盼藉由這次傳統民俗推廣能有更多人認識、了解建醮大典背後象徵的文化意涵。