桃園大廟景福宮建醮遵循正統道教科儀。(蔡依珍攝)

建廟277年的桃園大廟景福宮。(蔡依珍攝)

建廟277年的桃園大廟景福宮。(蔡依珍攝)

建廟277年的桃園大廟景福宮。(蔡依珍攝)

桃園大廟景福宮內壇肅穆莊嚴。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮內壇肅穆莊嚴。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮建醮遵循正統道教科儀。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮建醮遵循正統道教科儀。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮建醮遵循正統道教科儀。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

建廟277年的桃園大廟景福宮，9日起一連5天舉辦五朝祈安建醮慶典，不但遵循正統道教科儀，11日下午將舉行「赦水禁壇，掃蕩妖氣」，廟方特別從內壇移師廟埕，讓信眾都能受到加持，增加市民參與感，主委簡征潭強調儀式展現道長功夫，會有宛如「飛天遁地」的武術高難度動作，不但有看頭，更能透過法會祛除晦氣淨身，結束也將發放平安水，希望讓信眾都福氣安康。

桃園大廟景福宮每隔12年就會舉行五朝祈安建醮、完醮祈福慶典，簡征潭說，民國50年光復舉辦第一次建醮，距今正好是60年一甲子，意義重大，五朝祈安建醮慶典自11月9日至13日，全遵循正統道教科儀舉行5天慶典，科儀法會從早上8點到晚上9點，建醮範圍涵蓋信仰區內桃園、八德、蘆竹十五街庄信眾，首2日科儀順利，也吸引逾千信眾來拜拜祈福，更多人讚大廟新風貌令人耳目一新。

簡征潭說，11日晚間7點30分將舉行「赦水禁壇 掃蕩妖氣」科儀，全程約140分鐘，禁壇結界要旨在掃蕩妖氣、清淨道場，藉由仙佛的靈氣道力為地方掃除妖氛，也可淨化人體五臟六腑，筋骨髓腦、血脈、皮膚，清淨全身，以保身安康，不入邪。

簡征潭說，過去此科儀都在內壇舉辦，限斗首才能受恩澤，廟方這次特別移至廟埕廣場舉行，期望將法會功德發揮更大效益，讓更多信眾同霑法益，儀式結束後，也將發放平安水給現場參與信眾，可飲用、淨身、淨宅。

簡征潭也預告，12日晚上7點有「唐美雲歌仔戲團」表演，13日晚上7點有「紙風車劇團」帶來蕃薯森林奇遇記，都在桃園區三民路二段與中央街口的「新永和市場停車場」盛大舉辦，同場域13日下午有普渡大法會，鼓勵不殺生，將有創意豬公大賽，像是黃氏跟簡氏宗親會有麵線神豬、廟方則有準備沙琪瑪豬公，當晚將在紙風車現場分發給親子和信眾，與大家結緣，歡迎攜家帶眷共襄盛舉。