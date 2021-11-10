冠德建設累積已推出過11座捷運共構宅，堪稱捷運共構宅鼻祖，在台北、新北、桃園等地都有捷運共構宅作品。（盧金足攝）

台中捷運綠線通車後累積運量已突破200萬人次，每月運量持續攀升，即將複製台北都會區「逐捷運而居」的新生活型態。（盧金足攝）

「冠德文心綻」與捷運綠線Ｇ8站出入口相連，真正實現「到站就到家」。（盧金足攝）

媲美豪宅等級的公設有健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等，大尺度規畫，設計打造台中市中心唯一高規格捷運宅。（盧金足攝）

台中首座捷運共構宅登場，豪宅等級公設9日首度公開，室內泳池與聯名圖書館超吸睛，台中捷運共有18個站，第2個捷運宅，設在四維站，規畫站商辦大樓，逐捷運而居的台北經驗將複製到台中市。

台中捷運綠線首座共構宅「冠德文心綻」正式亮相，該案由捷運共構宅專家、品牌建商冠德建設與根基營造雙上市公司攜手打造，媲美豪宅等級的公設有圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等

，打造台中唯一捷運宅。

「到站就到家」，首座捷運站與捷運綠線G8站出入口相連，當初台中市府規畫時，就吸引北部建商來興建，歷經7年多規畫、興建，與其他預售屋不同的是，採眼見為憑的成屋銷售，被視為口袋深的建商，擁有先建後售的實力。

這座樓高28層、中台灣首席共構宅地標建築，位於車水馬龍的文心路上，購屋者擔心噪音與震動問題，建商表示，噪音於軌道轉彎處易發生，但文心路為直線行駛，無噪音疑慮，大樓社區出入口與搭乘旅客的動線隔絕，居住安全不受影響。

值得一提的是，捷運站入口處有行動圖書館與戶外沙發座賓，藝術作品妝點公設空間，收藏多幅台灣在地藝術家真跡畫作，規畫聯名「遠見」圖書館，超過3000冊圖書，更有大量兒童繪本。

累積推出過11座捷運共構宅作品的冠德建設表示，捷運共構宅鼻祖，台北、新北、桃園等地都有捷運共構宅作品，此次首進台中打造捷運共構宅，團隊再創品質天花板，獲今年優良工程金安獎。

「冠德文心綻」現場銷售觀察，購屋客以自住族群為大宗，且9成以上都是換屋考量，也有來自北部的品牌粉絲因冠德而南下置產，購買族群則以醫生、老師、律師等三師族群為主，除與捷運共構的超強交通優勢外，地段生活機能強勁，除自有學區外，與葳格小學、衛道中學、曉明女中、聖齋小學等知名私校都在剛剛好的距離，強烈吸引家庭客置產。

「冠德文心綻」作為中部第一座共構宅，也是第一個連同捷運站納入設計規畫思考的共構宅，在結構安全、方正格局、適居坪數、豐富公設、使用天然瓦斯等多項優勢上，都將是捷運共構宅典範，擁有獨立動線的捷運地標宅，冠德建設首進台中打造捷運共構宅，團隊精銳盡出再創品質天花板，成屋後吸引眾多同業前往觀摩。