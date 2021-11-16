台中石虎家族聯手YOYO家族演出，11／28大墩文化中心登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府推動「美樂地計畫」及「燙平專案」，今年規劃3場「台中道路平直順-親子FUN玩美樂地」舞台活動，邀YOYO家族攜手石虎家族，還有小青蛙劇團多元音樂演出，透過輕鬆的表演及有獎徵答，帶領大家認識台中。首場已於日前畫下完美句點，第2、3場將於11月28日在大墩文化中心演講廳登場，22、23日開放受理線上報名。

新聞局表示，台中城市吉祥物石虎家族和歐米馬一直是民眾的好朋友，這次攜手YOYO家族的月亮姐姐、KIWI姐姐、柳丁哥哥、浣熊哥哥、梅花鹿哥哥、蔓越莓姐姐以及亞米等，跟大家一起唱唱跳跳共度周日時光，還有深受小朋友歡迎的小青蛙劇團跟燙平小英雄一起演出短劇。

「美樂地計畫」導入「共融公園」與「陽光公廁」為主軸，已新闢及改善破百座共融公園及兒童遊戲場，民眾滿意度近9成，市府設計階段均邀請專家學者與團體參與，未來將持續傾聽民意，共融遊具優化升級，增加更多休憩景點，讓台中公園更好玩、更友善。

「燙平專案」持續燙出條條幸福路，在建設局及施工團隊努力下，燙平突破千條，長度於今年10月突破400公里，尤其台灣大道燙平專案，將持續延伸至台中車站，一次解決台灣大道機慢車道不平的問題。

新聞局表示，第2、3場「台中道路平直順-親子FUN玩美樂地」活動，將於11月28日在大墩文化中心登場，採線上報名，自11月22日上午9時開放報名至23日下午17時截止，因室內座位有限，考量防疫，以及能舒適觀賞表演，每場限額300名，人數超過將以抽籤方式決定。