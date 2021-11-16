「ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會」將在12月3日在日月千禧酒店登場，主辦活動的社團法人中華民國畫廊協會16日特別在總統套房舉辦舉辦展前記者會暨貴賓預覽。（馮惠宜攝）

在國內疫情逐漸趨緩下，全台歷史最悠久的飯店型藝術博覽會：台中藝術博覽會將在12月3日在日月千禧酒店登場，主辦活動的社團法人中華民國畫廊協會16日在日月千禧酒店23樓總統套房舉辦舉辦展前記者會暨貴賓預覽，也宣告邁入第九屆的台中藝博，匯聚77個展間、400位以上的藝術家，預計將展出超過2500件作品。

「ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會」已連續七年在台中日月千禧酒店舉辦，中華民國畫廊協會秘書長游文玫指出，今年因疫情影響，原訂7月的展覽延至12月3日舉辦，今年的報名展商非常踴躍，在疫情的限制之下也有國外的畫廊願意來台灣隔離、參加展出；相信ART TAICHUNG 2021將會在中台灣造成一股藝術的旋風。

「ART TAICHUNG 2021 台中藝術博覽會」搶先在11月16日在日月千禧酒店總統套房舉辦展前貴賓預覽，邀請台中市政府文化局局長陳佳君局長、日月千禧酒店許瑄芷總經理，四大獎項策略聯盟代表，以及台中在地畫廊：大河美術、大雋藝術、333畫廊預先展出亮點作品。

陳佳君表示，藝文產業是台中的重要發展產業，而台中藝術博覽會與青年藝術獎項平台合作，希望能吸引更多青年藝術家投入藝術創作。

值得一提的是，台中藝術博覽會今年也將持續與「藝術新聲」、「中山青年藝術獎」、「璞玉發光」以及「台藝新人獎」四大獎項共同合作，盼可以藉此平台扶植新銳藝術家。

游文玫今年的台中藝術博覽會是歷年最精彩，一共匯聚77個展間的精彩名單，400位以上的藝術家齊聚台中，預計將呈現超過2500件作品，尤其結合飯店氛圍與城市風光，飯店中的每一個展間，都是獨一無二的美好風景，值得每一位喜愛藝術的朋友親臨鑑賞。